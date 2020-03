O presidente Jair Bolsonaro foi tema de um panelaço em todo o Brasil na noite desta quarta-feira (18). Eleitores fizeram barulho contra o chefe da nação às 20h30, enquanto os apoiadores do presidente bateram panela às 21h, após convocação do próprio Bolsonaro na coletiva dada nesta tarde em Brasília.

publicidade

O protesto contrário foi convocado em redes sociais e impulsionado pela reação de Bolsonaro à crise do coronavírus, que afetou a rotina de milhões de brasileiros e deve ter duro impacto na economia. O ato a favor foi uma resposta “organizada” por Bolsonaro, incomodado com as críticas que vem recebendo.

O ato estava marcado para as 20h30, mas, em bairros de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, moradores anteciparam a mobilização, simultaneamente a um pronunciamento do presidente anunciando medidas contra a doença.

Leitores da Tribuna enviaram vídeos dos protestos em Curitiba. Veja abaixo

Pronunciamento sobre o coronavírus

O presidente, que já se referiu à dimensão da doença como “fantasia”, dizendo haver “histeria” da população, tentou reagir nesta quarta, após perder apoio inclusive entre alas conservadoras.

Modulando seu discurso público, passou a reconhecer que a situação é grave, embora não tenha demonstrado arrependimento de ter participado de ato no último domingo (15), contrariando recomendação do Ministério da Saúde.

Ele disse ainda que a bateção de panelas contra ele, já ocorrida na noite de terça (17), parece espontânea, faz parte da democracia e aproveitou para tentar arregimentar apoiadores para outro panelaço na noite desta quarta, às 21h, mas desta vez a favor de seu governo.

Ao menos 18 pessoas que estiveram com Bolsonaro em comitiva durante viagem aos EUA já contraíram a a Covid-19 –os ministros general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) foram os mais recentes a entrar na lista. Dois exames do presidente da República, porém, deram negativo.

O presidente, na tentativa de reduzir seu desgaste e isolamento, buscou nesta quarta demonstrar maior preocupação com a crise do coronavírus ao convocar entrevista ao lado de ministros, todos com máscaras, para anunciar medidas do governo.

Ele também fez um aceno aos outros Poderes ao propor um encontro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), dias após ter endossado ato de bolsonaristas com ataques ao Parlamento no domingo.

A proposta, porém, acabou fracassada: Alcolumbre foi diagnosticado à tarde com coronavírus, e Maia cobrou uma pauta mais objetiva e disse que não iria para reunião só “para fotografia”.

Panelaço em outras cidades do Brasil

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram algumas das grandes cidades com registro de panelaço contra Bolsonaro na noite desta quarta.

Os panelaços em janelas de apartamentos se tornaram um dos símbolos de protesto contra a então presidente Dilma Rousseff (PT), que sofreu impeachment em 2016.

Na terça, foi protocolado na Câmara um primeiro pedido de afastamento de Bolsonaro na Presidência por ter convocado atos contra o Congresso e Judiciário no último fim de semana. A iniciativa foi do deputado distrital Leandro Grass (Rede-DF).

Em entrevista à imprensa, Bolsonaro, ao se referir ao panelaço contra ele, disse que qualquer protesto popular deve ser compreendido pela classe política.

“Parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer movimento por parte da população eu encaro como uma expressão da democracia”, disse.

O presidente afirmou ainda que “em qualquer momento que a nação assim precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil”.

Além de ter divulgar os atos pró-governo e anti-Congresso no domingo, Bolsonaro participou diretamente da manifestação em Brasília, após sair de carro do Palácio do Alvorada, e cumprimentou apoiadores.

O protesto e a conduta do presidente contrariaram recomendação do próprio Ministério da Saúde, que pediu para a população evitar aglomerações.

Mesmo após ter a atitude reprovada por médicos e por seu próprio ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde), responsável por medidas de combate à doença, Bolsonaro minimizou.

Na terça, ainda disse que faria uma “festinha tradicional” para celebrar seus 65 anos no próximo final de semana.

Um dia antes, a ex-aliada Janaina Paschoal, deputada estadual em São Paulo pelo PSL e uma das autoras do pedido de impechament de Dilma, pediu em discurso que Bolsonaro saia do cargo.

Nesta quarta, após a confirmação do teste positivo do ministro Augusto Heleno, Bolsonaro cancelou reunião ministerial que realizaria no Palácio do Planalto.

Na tentativa de dar importância ao combate ao coronavírus, reservou a sua agenda pública nesta quarta-feira a reuniões e eventos sobre esse assunto, além da entrevista na qual enumerou iniciativas feitas para evitar a expansão da doença.

Em suas declarações, porém, Bolsonaro continuou a defender a necessidade de não entrar em “histeria” diante do aumento de casos de contágio.

Mas, desta vez, disse que a curva de casos preocupa. “O que nos buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que terão o vírus. O objetivo é alongar o prazo porque o nossos sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de atender pessoas, em especial idosos”, disse.

Esta foi a primeira vez que o presidente demonstrou preocupação com esse ponto, embora afirmações semelhantes venham sendo repetidas pela equipe da Saúde. Ele também disse que não há clima para protestos nas ruas.

“É grave e é preocupante, mas não devemos entrar no campo da histeria ou da comoção nacional”, afirmou. “Não há clima para alguém pensar em manifestação. A realidade vai chegando aos poucos”, disse.

Em um contraponto aos ataques que desferiu desde a semana passada contra o Poder Legislativo, Bolsonaro passou agora a fazer fez elogios públicos ao Congresso e convocou uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado. Nenhum dos dois, porém, compareceu.

“Nós externamos toda a nossa preocupação. Estamos tendo apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado em todas as medidas necessárias”, disse o presidente.

Nas últimas semanas, o gabinete digital do Palácio do Planalto identificou, segundo auxiliares presidenciais, críticas até mesmo entre perfis de direita à postura do presidente de minimizar a crise de saúde.

A desmobilização nas redes sociais se somou aos panelaços promovidos na noite de terça-feira (17) em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segundo deputados aliados, o tamanho da manifestação surpreendeu o presidente.

Na tentativa de responder a uma nova mobilização marcada para esta quarta-feira (18), o presidente convocou um panelaço a favor do seu governo durante a coletiva e por meio de suas redes sociais. Em uma estratégia para tentar esvaziar o protesto contra ele, marcou para horário semelhante.

Apesar de ter baixado o tom, Bolsonaro continuou a prestigiar o diretor-presidente substituto da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, em detrimento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Barra foi chamado para discursar antes de Mandetta e foi elogiado pelo presidente, mas foi fortemente criticado por servidores da Anvisa por ele ter participado de manifestação ao lado de Bolsonaro no último domingo, em frente ao Palácio do Planalto.

Durante o ato, o presidente descumpriu as recomendações do Ministério da Saúde, de evitar aglomerações e que as pessoas tenham contato entre si. Bolsonaro apertou a mão e cumprimentou uma série de apoiadores, além de ter tirado selfies e segurado telefones celulares e devolvido a seus donos.

O presidente tem cobrado Mandetta a adotar um discurso mais afinado ao do Palácio do Planalto no combate à pandemia, a exemplo de Barras. Para ele, o tom adotado pela saúde tem gerado histeria.

Nesta quarta-feira (18), o ministro cedeu à pressão do presidente e defendeu, nas redes sociais, que não se crie um clima de desespero.

“Não podemos deixar isso se transformar em histeria e desespero! Calma, serenidade, prevenção e ações eficazes são armas importantes para superarmos o coronavírus”, escreveu.