Os integrantes do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Diretoria da Escola Paulista da Magistratura – eleitos em pleito com recorde de votos válidos, no dia 4 de dezembro, para os cargos de direção e cúpula do Poder Judiciário paulista para o biênio 2020/2021 – assumirão seus cargos, sem formalidades, nesta terça-feira, dia 7, às 14 horas, em ato administrativo na Sala Ministro Costa Manso, no 5.º andar do Palácio da Justiça (Plenária).

Será o retorno do recesso de fim de ano. O presidente eleito, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura e Escola Paulista da Magistratura optaram em realizar a posse solene, na Abertura do Ano Judiciário, na primeira semana de fevereiro, em data a ser informada oportunamente, no Salão dos Passos Perdidos – 2º andar do Palácio da Justiça.

Confira os desembargadores que assumirão os cargos:

Conselho Superior da Magistratura (biênio 2020/2021)

– Geraldo Francisco Pinheiro Franco (presidente)

– Luis Soares de Mello Neto (vice-presidente)

– Ricardo Mair Anafe (corregedor-geral da Justiça)

– Guilherme Gonçalves Strenger (presidente da Seção de Direito Criminal)

– Paulo Magalhães da Costa Coelho (presidente da Seção de Direito Público)

– Dimas Rubens Fonseca (presidente da Seção de Direito Privado)

Escola Paulista da Magistratura (biênio 2020/2021)

– Luís Francisco Aguilar Cortez (diretor)

– Milton Paulo de Carvalho Filho (vice-diretor)

– Renato Rangel Desinano (Seção de Direito Privado)

– Dácio Tadeu Viviani Nicolau (Seção de Direito Privado)

– Moacir Andrade Peres (Seção de Direito Público)

– Luciana Almeida Prado Bresciani (Seção de Direito Público)

– Fernando Antonio Torres Garcia (Seção de Direito Criminal)

– Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha Filho (Seção de Direito Criminal)

– Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa (juiz de entrância final)