O Congresso Nacional começou a votar no início da tarde desta quarta-feira, 27, 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles os dispositivos das regras para as eleições. De acordo com fontes da Câmara e do Senado, apenas um veto da lei eleitoral será mantido: o que derrubou a utilização de qualquer sistema de contabilidade para prestação de contas dos partidos.

Os demais itens devem ser derrubados e retomados pelos parlamentares, entre eles o que abre brecha para um aumento do fundo eleitoral a critério dos deputados e senadores. A maioria dos vetos será analisada por meio de cédulas registradas eletronicamente pelos parlamentares.

Dois itens da minirreforma eleitoral serão votados separadamente, pois encontram divergências entre o Centrão e partidos como Novo, Cidadania e Rede: a retomada da propaganda partidária na TV e no rádio e a anistia a multas aplicadas pela Justiça Eleitoral.