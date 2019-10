Em meio à viagem de Jair Bolsonaro ao Japão, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, recebe na tarde desta terça-feira, 22, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Doria e Bolsonaro têm trocado acusações nos últimos meses. O Estadão/Broadcast mostrou que o descompasso cria impasses em obras e projetos do governo de São Paulo que exigem aval do governo federal para saírem do papel.

De acordo com Mourão, o governador de São Paulo será acompanhado do secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda na gestão do presidente Michel Temer. “Eles vêm debater medidas econômicas que tem de ser feitas”, disse o presidente em exercício.

A briga de Doria e Bolsonaro mira nas eleições de 2022. Ambos têm pretensões de disputar a Presidência. No final de agosto, Bolsonaro disse que Doria estava “mamando” no governo do PT. “Vejo Doria falando minha bandeira jamais será vermelha. É brincadeira. Quando estava mamando a bandeira lá, a bandeira era vermelha com um foiçasso (sic) e um martelo sem problema nenhum, né?”, afirmou Bolsonaro à época.

Já Doria declarou em entrevista à Globo News, em 2 de outubro, que nunca foi bolsonarista e que apenas “incorporou” o slogan ‘Bolsodoria’ na campanha de 2018.