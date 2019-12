A defesa do escritório Cesar Asfor Rocha Advogados afirmou nesta sexta-feira, 29, em nota, que “aguarda com serenidade as apurações baseadas em afirmações do ex-deputado Antônio Palocci. As suposições com que o ex-petista, já condenado por corrupção, tenta comprar sua liberdade não têm respaldo nos fatos.”

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira uma nova fase da Operação Appius para cumprir dois mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia de São Paulo e de Brasília ligados ao ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Cesar Asfor Rocha, hoje aposentado.

A investigação foi inicialmente desencadeada no dia 7 para investigar supostas propinas pagas pela empreiteira Camargo Corrêa a agentes públicos com o objetivo de suspender e anular a Operação Castelo de Areia. A Operação tem base na delação do ex-ministro Antônio Palocci (Governos Lula e Dilma).