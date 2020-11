O deputado federal Wagner Sousa Gomes, 41, o Capitão Wagner (PROS), que disputa o segundo turno para comandar Fortaleza, votou na manhã deste domingo (29).

Ele preferiu não utilizar o apoio anunciado por Jair Bolsonaro (sem partido) antes ainda do primeiro turno. Na capital cearense, não se vê fotos dele ao lado do presidente em nenhum material de campanha.

Capitão Wagner disputa a prefeitura com José Sarto (PDT), que lidera a disputa eleitoral com 53% das intenções de voto no segundo turno, segundo pesquisa Ibope divulgada na segunda passada. Capitão Wagner aparece com 35%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.