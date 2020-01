O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), terminou nesta quinta-feira, 9, a sexta das sessões de quimioterapia as quais vem se submetendo para tratamento de um câncer metastático que atinge seu sistema digestivo. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, Covas “encontra-se em ótimo estado geral e praticamente não apresenta efeitos adversos”. A nota informa ainda que o prefeito “já recebeu alta e está apto a exercer suas atividades”.

Covas ainda tem mais duas sessões, uma daqui a duas semanas e outra programada para fevereiro, antes de receber nova avaliação sobre o andamento de seu tratamento. A quimioterapia serve, segundo os médicos, para reduzir o tamanho dos tumores, que atingem a cárdia (ligação entre o estômago e o esôfago), o fígado e as glândulas linfáticas do abdome. Após essa bateria, há possibilidade, ainda não definida, de cirurgia nessas regiões para retirada do que restar dos tumores.

Um dos especialistas que acompanha o prefeito, o médico Tulio Pfiffer informou em entrevista coletiva em dezembro que o tumor do fígado havia tido “redução expressiva” após a primeiro ciclo de quimioterapia, que consistiu em três sessões.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Covas afirmou não cogitar a possibilidade de se licenciar do cargo, mas que sairá se for necessário. “Havendo forças para continuar, continuo”, disse o prefeito.