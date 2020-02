O prefeito Bruno Covas (PSDB), que tentará a reeleição, articulou uma aliança com pelo menos cinco partidos, além do PSDB. O acerto pode lhe garantir o maior tempo de exposição na televisão e rádio no horário eleitoral gratuito, a partir de 28 de agosto. O tucano trouxe para seu palanque PSC, Podemos, Cidadania, DEM e PL. Covas ainda espera atrair MDB e Republicanos.

O Patriota acertou a filiação do deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei, um dos principais líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), para concorrer à Prefeitura. O PDT convidou a ex-senadora Marta Suplicy e aguarda uma definição. Enquanto isso, o partido negocia a possibilidade de apoiar as eventuais candidaturas de Orlando Silva (PC do B) e do ex-governador Márcio França (PSB). Marta também foi sondada pelo PT para uma dobradinha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.