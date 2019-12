O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está apto a iniciar a quinta sessão de quimioterapia na próxima quinta-feira, 26, conforme previa a equipe médica. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 20, Covas realizou exames de sangue e ultrassonografia abdominal e encontra-se em condições de realizar o procedimento. “Assim como as sessões anteriores, ele será internado, pois o procedimento tem duração de 30 horas”, informou a equipe médica.

Covas teve alta do Hospital Sírio-Libanês na quarta-feira, 18, após ter sido internado na UTI em razão de uma hemorragia no interior do fígado na semana passada. Segundo os médicos, o prefeito encontra-se “muito bem” e pode exercer suas atividades normalmente.

Em entrevista publicada na quarta, 18, o prefeito disse ao jornal O Estado de S. Paulo não cogitar a possibilidade de se licenciar do cargo, mas que sairá se for necessário. “Havendo forças para continuar, continuo”, disse o prefeito.

O câncer de Covas foi descoberto no fim de outubro. O fígado é um dos órgãos atingidos. Os tumores haviam sido detectados na cardia, área de transição do esôfago para o estômago, e sofrido metástase para o fígado e para linfonodos da região abdominal.

Em entrevista coletiva ocorrida no dia 9 de dezembro, no auditório do Sírio, o médico Tulio Pfiffer, um dos especialistas que acompanha o prefeito, havia dito que o tumor do fígado havia tido “redução expressiva” após a primeiro ciclo de quimioterapia, que consistiu em três sessões.