Do quarto de internação no Hospital Sírio-Libanês, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu secretários municipais e assessores, realizou despachos e tratou de assuntos da administração. Covas segue internado para o tratamento de um câncer no estômago.

Em nota, a Prefeitura anunciou que Covas cumpriu agenda de trabalho e recebeu os secretários de Comunicação, Marco Antonio Sabino, do Governo, Mauro Ricardo, da Fazenda, Philippe Duchateau, e o chefe de gabinete, Vitor Sampaio. Visitou o prefeito também o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Para amanhã, a agenda de Covas prevê encontros com o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma (PSDB) e com o secretário da Casa Civil, Orlando Faria. Caso Covas se licencie para o tratamento do câncer no estômago descoberto esta semana, quem assume o comando da Prefeitura é o próprio Tuma.