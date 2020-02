O presidente Jair Bolsonaro elogiou o general Walter Braga Netto e disse que ele é “cotado para qualquer coisa” no governo. Bolsonaro não respondeu perguntas sobre o convite feito ao general para assumir a Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, nem a eventual saída de Osmar Terra do Ministério da Cidadania.

“O Braga Netto eu conheço há algum tempo, me dou muito bem com ele, ganhou uma projeção muito grande em uma situação complicadíssima daquela intervenção da segurança do Rio de Janeiro, está certo? É um homem cotado para qualquer coisa”, disse o presidente à imprensa na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro insistiu que as eventuais mudanças nos ministérios ainda não foram formalizadas. “Saiu alguma coisa no Diário Oficial da União?”, reagiu em diversas ocasiões.

Indagado sobre o que conversou na quarta-feira com Osmar Terra no Palácio do Planalto, o presidente respondeu que foi sobre “amor”. “Me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Tem um bom trabalho”, disse Bolsonaro. De acordo com fontes do Planalto, o ministro já foi comunicado pelo presidente que deixará a pasta. Com a entrada de Braga Netto, a ideia é que Onyx seja transferido para a Cidadania no lugar de Terra.