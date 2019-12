Após uma manhã movimentada, com saídas à rua, em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu no fim da tarde desta segunda-feira, 30, ao aparecer na Praia de Inema, onde se hospedou para o recesso de fim de ano. Um banho de mar demorado, que precedeu rumores de que anteciparia o retorno a Brasília, levantou suspeitas de que se despediria em breve do local.

A informação sobre a volta antecipada de Bolsonaro foi confirmada por um dos funcionários contratados para o período de permanência dele na praia, que afirmou que os serviços de limpeza e abastecimento dos carros, por exemplo, estariam dispensados a partir desta terça-feira, 31, véspera de ano-novo.