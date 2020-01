O presidente Jair Bolsonaro publicou, em sua conta oficial no Twitter, um vídeo com populares em praia na Bahia e “se despediu” do ano de 2019. O presidente retornou a Brasília no final da manhã desta terça-feira, 31, para passar a virada de ano com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. No vídeo publicado, Bolsonaro aparece com uma família e saúda uma moça que o chama de “nosso presidente”. Depois, o mandatário deseja “feliz 2020”. Junto com o vídeo, o presidente publicou mensagem de despedida do ano que passou: “Adeus 2019! Muito obrigado! Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!”

