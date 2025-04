Bolsonaro posta foto no hospital após ser internado com dores abdominais

Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (11) que em breve estará de volta, após ser internado num hospital em Natal. Ele também publicou uma foto na cama do hospital, com sonda no nariz.

O ex-presidente sentiu fortes dores abdominais desde a madrugada desta sexta e teve de interromper uma agenda pela manhã para ser atendido às pressas em um hospital municipal no Rio Grande do Norte. Ele acabou transferido de helicóptero para uma unidade particular na capital.

“Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do Brasil”, disse em redes sociais.

+ Leia mais STF abre ação penal contra Bolsonaro e outros 7 réus por trama golpista de 2022

O ex-presidente afirmou ainda que seu quadro é estável, agradecendo as mensagens de apoio. Ele reforçou o que médicos mais cedo disseram de que, até o momento, não há necessidade de cirurgia.

“A causa [das dores] foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018. Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia”, declarou.

Por meio de nota, a governadora Fátima Bezerra (PT) disse que determinou “total empenho e providências das equipes de Saúde e da Segurança Pública do RN em assistência ao ex-presidente Jair Bolsonaro”.

Bolsonaro está no Rio Grande do Norte em sua primeira agenda do Rota 22, uma iniciativa do seu partido para rodar o país com o ex-presidente, que está inelegível até 2030 e tem se mobilizado para a aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ex-presidente chegou a Natal na madrugada desta sexta, onde foi recepcionado por apoiadores. Deveria estar às 11h em Acari, depois ele seguiria para Oiticica, às 13h, e finalizaria num ato em Pau dos Ferros, às 18h. O primeiro ato foi em Bom Jesus com apoiadores. Um vídeo foi divulgado por sua assessoria por volta das 8h30.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que acompanha Bolsonaro no Rio Grande do Norte, disse que ele ficou estabilizado e sentiu dores durante a noite no hotel onde estava hospedado em Natal.

“Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5h, ele [Bolsonaro] me chamou no quarto. Peguei o telefone e liguei para doutor [Antônio] Macedo [médico que cuida do ex-presidente]. Ele pediu para eu auscultar se ele estava com gases, [verificar] o peristaltismo dele”, afirmou Gilson.

“Passei para doutor Macedo [as informações], porque ele me perguntou, e [o médico] pediu para aplicar o medicamento nele. Ele [Bolsonaro] foi medicado, está estabilizado, voltando para Natal e vai ser atendido pelos médicos sob a supervisão de doutor Macedo”, completou.