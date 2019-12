Acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste sábado da formatura de oficiais da Marinha, onde destacou que o atual governo valoriza a família e honra os militares.

Em discurso de menos de três minutos, Bolsonaro elogiou o empenho dos estudantes e voltou a dizer que o Brasil está mudando para melhor.

“Todos hoje podem sentir que temos um governo que valoriza a família, respeita o povo e, agora, Deus. A mensagens aos irmãos militares é que nós brasileiros não descansaremos enquanto vocês não gozarem também de democracia e liberdade”, afirmou. “O Brasil está mudando, mudando pra melhor, juntos nós poderemos mudar o destino do Brasil”, finalizou. Bolsonaro pernoitou no Rio cidade para participar do evento e agora retorna para Brasília.