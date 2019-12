O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, comentou nesta terça-feira, 10, a declaração do presidente Jair Bolsonaro em que chamou a ativista Greta Thunberg, de 16 anos, de “pirralha”. Mais cedo, em fala no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que era “impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí”.

A declaração de Bolsonaro ocorre após a ativista contra os efeitos das mudanças climáticas ter afirmado, no domingo, 8, que os povos indígenas do Brasil estão sendo assassinados por proteger as florestas.

Para o porta-voz, contudo, a fala do presidente não foi inadequada. “Sob ponto de vista gramatical, presidente não foi inadequado ou descortês com Greta”, disse. Ele justificou fazendo referência à definição gramatical da palavra. “Onde que o presidente foi inadequado ou descortês com Greta? Ela é uma pirralha: é uma pessoa de pequena estatura e é uma criança”, declarou.

Agenda

Ainda de acordo com o porta-voz, a agenda do presidente Bolsonaro em Salvador, na Bahia, prevista para quinta-feira, 12, foi cancelada. A presença do presidente era prevista para cerimônia de entrega de parte das obras de reforma do aeroporto da cidade, mas houve um “ajuste de agenda”.

A nova agenda de quinta-feira inclui a ida de Bolsonaro para evento no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia (IME), às 20h. “Ele comparecerá em evento para a entrega de espadas.” Antes da cerimônia militar, o presidente cumpre agenda em Palmas, no Tocantins, para encontro com prefeitos, vereadores e senadores do Estado, já remarcado outras duas vezes.