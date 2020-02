O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 6, estar certo de que Rogério Marinho fará um “brilhante trabalho” como ministro do Desenvolvimento Regional. “Tenho certeza que ele fará um brilhante trabalho e dará continuidade ao trabalho feito pelo Canuto”, disse o presidente durante transmissão semanal nas redes sociais. “Foi escolhido por sua competência”, afirmou Bolsonaro.

Marinho substituiu Gustavo Canuto à frente da pasta que cuida do Minha Casa Minha Vida. O ex-ministro será nomeado presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev).

“Precisamos de pessoa da formação dele (Canuto), conhecimento dele da questão de informática. Ele é funcionário do Ministério da Economia. Recebeu uma missão: ‘Dá para você resolver esse assunto lá no Dataprev?'”, disse Bolsonaro.

Agora ministro do Desenvolvimento Regional, Marinho atuava como secretário da Previdência e Trabalho no governo. Ele foi um dos principais articuladores pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso.