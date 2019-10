O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 10, na transmissão semanal ao vivo pelo Facebook, que o projeto do acordo da Base de Alcântara (MA) será pautado no plenário da Câmara na próxima semana pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Estive a semana passada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele é o dono da pauta no Parlamento e coloca em votação na semana que vem o acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre o Centro de Lançamentos de Alcântara, para aumentar o seleto grupo de países que lança satélites”, afirmou Bolsonaro. A resolução, se aprovada, permitiria o uso da base para fins comerciais.

Colégio militar

O presidente também comentou a inauguração do colégio militar previsto para funcionar onde hoje fica o aeroporto Campo de Marte (zona norte de São Paulo), que seria o maior do Brasil. “Já está bastante avançada a sua documentação para começar a construção no ano que vem”, disse Bolsonaro. A obra faz parte do projeto do governo federal de parcerias com os Estados para a implementação de escolas cívico-militares.

Viagem

Bolsonaro comentou ainda a viagem diplomática para países ocidentais que deve começar no dia 21 deste mês. O primeiro país a ser visitado é o Japão para “entronização do ‘rei'”, em referência ao Imperador Naruhito.

Na sequência, a comitiva presidencial passará pela China, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes, em uma viagem que deve durar 11 dias. “O mundo todo quer fazer negócio com o Brasil”, afirmou Bolsonaro, que reforçou: “A palavra chave é ‘confiança'”.