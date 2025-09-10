Trama golpista

Bolsonaro está ‘bastante chateado’ com votos de Moraes e Dino, diz advogado

Tribuna do Paraná
Por Folhapress JOSÉ MATHEUS SANTOS
- Atualizado: 10/09/25 09h59
Imagem mostra Jair Bolsonaro.
Foto: Antonio Augusto / STF.

O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro (PL), seu cliente, após os votos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente. Segundo o defensor, o réu está “bastante chateado”.

“Falamos com ele, ele está bastante chateado”, afirmou Vilardi nesta quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.

“A gente tem uma convicção que não existe participação do [ex-]presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro”, acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos Três Poderes em 2023.

Os votos dados pelos ministros na terça-feira (9) marcaram uma derrota, ainda que esperada, para o bolsonarismo. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o clima de pessimismo e desânimo entre aliados de Bolsonaro cresce desde o início do julgamento, na semana passada.

Pessoas que estiveram com o ex-presidente nos últimos dias dizem, reservadamente, que ele está desanimado e abalado psicologicamente. Seus auxiliares, aliados e familiares estão estressados e chateados com a possibilidade de uma eventual prisão de Bolsonaro para cumprir de pena.

A defesa do político já planeja um pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar para apresentar depois da provável condenação.

