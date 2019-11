Após uma semana tumultuada na política, o presidente Jair Bolsonaro encerrou o domingo assistindo a uma partida entre Itália e Paraguai pela Copa do Mundo sub-17.

Bolsonaro foi acompanhado dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e pelo secretário nacional de Esportes, Décio Brasil.

A disputa ocorre no Estádio do Bezerrão, no Gama, em Brasília, a 39 km do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A comitiva do presidente acompanhou o jogo da tribuna de honra.

A partida começou às 20h e tem público esvaziado. A segurança foi bastante reforçada, com atiradores de elite posicionados na parte superior das tribunas.

No sábado, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada para buscar sua moto recém-comprada numa concessionária da Honda.