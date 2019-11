O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 16h15 deste sábado, 16, na Vila Belmiro, em Santos (SP), para acompanhar o jogo entre Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro de futebol. O presidente, que não falou com a imprensa, foi recebido de forma contrastante pelos presentes, em que uma parte gritava “mito”, enquanto outra, “miliciano”.

Bolsonaro, mais uma vez, quebrou o protocolo e foi cumprimentar os torcedores das cadeiras cativas. Lá, o presidente foi aplaudido pelos sócios do clube.

No camarote presidencial, Bolsonaro foi exaltado pelos associados do clube. Ele recebeu camisas do Santos para autografar.