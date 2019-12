O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta sexta-feira, 13, de evento no Grupamento dos Fuzileiros Navais em Brasília. Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, comparecem à cerimônia comemorativa ao Dia do Marinheiro, celebrado 13 de dezembro, e à Imposição da Medalha Mérito Tamandaré. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) também participam do evento na capital federal.

continua depois da publicidade