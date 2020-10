O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (1º) que escolheu indicar o juiz federal Kássio Nunes Marques, 48, para ocupar a vaga que será deixada pelo ministro Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal) no dia 13.

publicidade

A confirmação foi feita pelo próprio presidente em sua live semanal. “Sai publicado amanhã [nesta sexta, 2], no Diário Oficial da União. Por causa da pandemia, temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Kássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal”, disse na transmissão feita do Palácio da Alvorada.

O presidente afirmou a próxima vaga aberta no STF será destinada a um evangélico e que os ministros da Justiça, André Mendonça, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, cotados para o cargo, “estão na fita”.

Com a indicação anunciada, Kássio deverá passará por uma sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Se aprovado, seu nome segue para apreciação do plenário. Se aprovado por maioria absoluta, é nomeado pelo presidente da República.

Bolsonaro disse que Kássio “é católico, é família” e que tem “conversado com ele, já conheço ele há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo”.

publicidade

“Tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

O presidente contou que tinha sobre sua mesa dez currículos de pessoas sugeridas para assumir a vaga no STF, mas que descartou outros candidatos por falta de contato pessoal.

“Não vou botar uma pessoa só por causa do currículo. Com todo respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato a mais comigo ao longo do tempo”, disse.

Na quarta-feira (30), o presidente surpreendeu a classe política e jurídica ao comunicar a ministros do STF seu plano de indicar um nome até então inesperado para a vaga.

Kássio integra o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ganhou o apoio de Bolsonaro com a chancela de caciques de partidos do centrão. Representa também um gesto ao Nordeste, região onde o presidente sofreu derrota eleitoral em 2018.

Hoje, o Supremo não tem nenhum ministro nordestino. A escolha de Kássio foi influenciada pelos senadores Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Ciro Nogueira (PP-PI), um dos líderes do centrão no Congresso.

Segundo aliados do presidente, na semana passada Flávio sugeriu ao pai que avaliasse Kássio para o STF. O juiz federal estava em campanha para o STJ (Superior Tribunal de Justiça). Os advogados Frederick Wassef e Willer Tomaz também teriam respaldado a indicação, de acordo com aliados de Bolsonaro e integrantes do Judiciário.

No Legislativo e no Judiciário, a expectativa é o Supremo terá com Kássio um reforço no grupo de ministros que costuma impor derrotas à Lava Jato. A aposta é também que o novo ministro tenha atitude contrária à rescisão da colaboração premiada da JBS, em discussão no STF.”‹

O escolhido também poderá herdar o acervo de processos de Celso de Mello, o que inclui a investigação contra Bolsonaro por supostas interferências na Polícia Federal, motivada por acusações do ex-ministro Sergio Moro.

Além disso, a escolha passa pela definição da situação jurídica de Flávio. O STF decidirá sobre a concessão de foro especial ao senador. Se o benefício for confirmado, pode ganhar força a tese de anulação das provas colhidas quando a investigação do caso da “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio estava sob responsabilidade do juiz de primeira instância.

O presidente vinha sendo pressionado por aliados e eleitores a recuar da indicação do juiz federal. Desde que o nome do juiz foi anunciado como o favorito do presidente, textos e imagens estão sendo divulgados nas redes sociais associando Kássio ao PT, partido adversário da atual gestão.

As mensagens foram também enviadas ao WhatsApp de Bolsonaro por deputados aliados.”‹ Durante a live desta quinta, vários comentários apareceram no YouTube contra a indicação de Kássio. Bolsonaro reagiu dizendo que “qualquer um que eu indicasse estaria levando tiro”.

“O pessoal bota aqui, fala palavrões e julga as pessoas. E gente séria, gente que enviou o currículo para mim para o candidato dele. Ele escreve lá embaixo essas besteiras. E essas pessoas já foram discriminadas no passado”, reagiu.

“É impressionante como se julgam as pessoas e esculhambam com as pessoas de uma hora para a outra, sem comprovação de nada”, disse.

Bolsonaro procurou rebater críticas pontuais feitas a Kássio e, numa resposta a seus apoiadores, disse que, até pouco tempo atrás, eles apoiavam que Sergio Moro, hoje desafeto de Bolsonaro, fosse indicado para a vaga no STF.

Pessoas próximas a Kássio Nunes o descrevem como levemente conservador e dizem que, nos últimos dois anos, ele ajustou seu discurso e se alinhou à visão de Bolsonaro em temas de comportamento.

Ele é juiz do TRF-1 desde 2011 e chegou ao cargo nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), graças à proximidade com caciques políticos do MDB e do PP, incluindo o senador Ciro Nogueira.

Preencheu vaga reservada aos advogados -o quinto constitucional. Recebeu o apoio do então presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Marcus Vinícius Furtado Coelho, e do atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), à época chefe da OAB local. Após a indicação da ordem, foi o mais votado em lista tríplice.

Antes do TRF-1, Kássio atuou como juiz do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Piauí, de 2008 a 2011. No período, participou do julgamento que aprovou as contas eleitorais de Ciro Nogueira na campanha ao Senado em 2010.

Na ocasião, a Procuradoria Eleitoral apontou irregularidades nas contas do parlamentar –informações não declaradas à Justiça Eleitoral sobre o uso de veículos pela campanha.

Em entrevistas, Kássio já deixou claro que tem visões diferentes da Lava Jato. Para ele, a execução de pena após condenação de segunda instância, que levou o ex-presidente Lula (PT) à prisão, não é automática.