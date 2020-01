O presidente da República, Jair Bolsonaro, comparou neste sábado o exercício de seu cargo com um casamento. Durante evento da Aliança pelo Brasil, em Brasília, Bolsonaro afirmou que a Presidência “não é uma lua de mel”.

“É um casamento de quatro ou oito anos. Ou, quem sabe, por mais tempo, lá na frente”, afirmou, sem esclarecer exatamente o que queria dizer com “mais tempo”.

Bolsonaro afirmou ainda que, neste “casamento”, os “fins serão o bem estar deste povo”. “Eu já passei dos 60 (anos). A gente começa a não pensar de maneira diferente. A pensar com os pés do chão. O que nós queremos deixar para quem vem depois? O que eu quero deixar para a minha filha Laura?”, afirmou durante seu discurso.

Durante a fala, o presidente também fez referências indiretas à relação com seu antigo partido, o PSL. “Como disse, é pesado. Decepções, ingratidões, gente que se revela depois que assume o poder, gente que pede cargo e responde: você já teve um cargo acima do nosso nome, o seu mandato”, citou o presidente. “Mas nem isso satisfez uma parte daqueles que chegaram conosco para ocupar a Câmara e o Senado Federal”, acrescentou.

O presidente afirmou ainda que não existe “satisfação maior” do que ser bem recebido em qualquer lugar do Brasil. “Tenho compromisso com vocês, com a pátria e com Deus acima de tudo”, disse.