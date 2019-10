Após viagem à Ásia e ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) chegou por volta de 7h50 da manhã desta quinta-feira, 31, ao Palácio da Alvorada, em Brasília, e não conversou com a imprensa presente no local. Bolsonaro costuma tirar selfies com fãs e responder perguntas de jornalistas em frente à residência oficial. Na manhã desta quinta, no entanto, não havia apoiadores à espera do presidente. O Palácio do Planalto não divulgou se Bolsonaro receberá autoridades e fará despachos nesta quinta O presidente esteve 10 dias fora do Brasil.