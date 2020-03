O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco à Granja do Torto em Brasília, uma das residências da Presidência da República. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro ainda parou para conversar e tirar fotos com simpatizantes, mas não conversou com a imprensa. Na agenda oficial divulgada pela assessoria do Planalto, não há compromissos previstos para este sábado.