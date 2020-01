O presidente Jair Bolsonaro classificou como um “marco” o seu discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorreu em setembro do ano passado. Segundo o presidente, sua participação na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas foi responsável por recuperar a “confiança do mundo no Brasil.”

Junto à mensagem, em postagem na manhã desta sexta-feira, 10, no Facebook, Bolsonaro publicou um trecho de cerca de cinco minutos de uma entrevista que deu à Rede Bandeirantes à época do discurso, na qual afirma que seu governo tem boa relação com o setor do agronegócio. Segundo o presidente, entre as medidas responsáveis por isso, está o fim da política de demarcação de territórios indígenas, um dos assuntos tratados por Bolsonaro na ONU.

No trecho publicado, Bolsonaro ainda reforçou a ideia da frase que iniciou seu discurso na ONU, quando afirmou que apresentava ao mundo um Brasil que “ressurgia” após governos que classificou como socialistas. “Estivemos a um passo do socialismo, se uma Venezuela incomoda muita gente, imagina um país do tamanho do Brasil?”, questionou o presidente.