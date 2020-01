Em período de recesso no Guarujá, no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira, 10, políticos da região e desafetos do governador João Doria (PSDB). Os deputados estaduais Caio França (PSB), filho do ex-governador Márcio França (PSB), e Tenente Coimbra (PSL), além dos prefeitos do Guarujá, Valter Suman (PSB), e de São Vicente, Pedro Gouvêa (MDB), que é cunhado do ex-chefe do Executivo estadual, participaram de um almoço com Bolsonaro.

Interditada desde novembro, a Ponte dos Barreiros tornou-se motivo de embate entre Doria e Gouvêa. O prefeito de São Vicente reclamou da falta de apoio para a resolução de dificuldades na estrutura da ponte. Já o governador de São Paulo, em visita ao litoral do Estado, acusou Gouvêa de falta de responsabilidade e empenho em resolver a questão.

Paralelo a isso, o governo federal repassará R$ 58 milhões para a recuperação da estrutura da ligação, que está interditada para o trânsito de veículos. Nesta quinta-feira, 9, a prefeitura da cidade assinou contrato com a empresa responsável para a elaboração do projeto executivo da obra emergencial que irá reparar 50 estacas da construção, principal conexão entre as Áreas Continental e Insular do município.

Agenda

Nesta sexta-feira, a prefeitura do Guarujá divulgou no Diário Oficial do Município o edital de concorrência pública internacional para concessão da edificação, exploração e manutenção do Aeródromo Civil Metropolitano do Guarujá. De acordo com o prefeito da cidade, o encontro serviu para mostrar o projeto a Bolsonaro.

“Aproveitei a oportunidade para agradecer a outorga da área de 55 mil metros quadrados. Mostrei todo o projeto, a pista, enfim, todo o mapeamento. Solicitei ajuda ao presidente para conseguirmos a homologação da pista para voos comerciais e, de pronto, ele entrou em contato com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, determinando empenho no projeto do aeroporto de Guarujá”, afirmou Suman.

Na noite desta sexta, o presidente cumpre agenda em Santos, onde participará da inauguração do novo Serviço de Emergência da irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Na sequência, volta ao Guarujá, onde deve permanecer até terça-feira, 14.