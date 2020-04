O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de conspirar para tirá-lo do Palácio do Planalto e qualificou como péssima a atuação do deputado.

“Parece que a intenção é me tirar do governo. Quero crer que esteja equivocado”, disse Bolsonaro ao comentar a aprovação pela Câmara de um projeto de socorro aos estados.

A proposta determina que a União irá transferir R$ 80 bilhões, segundo cálculos de líderes partidários, por seis meses, como forma de compensação pelas perdas de ICMS (imposto estadual) e ISS (municipal) diante da crise econômica.

“Isso não se faz com o Brasil. Eu lamento. Isso é falta de patriotismo, de coração verde e amarelo, de humanismo. Isso é quase que conspirar contra o governo federal. Eu lamento, mas esta não é a forma de se fazer política no Brasil”, afirmou Bolsonaro.

O chefe do Executivo disse ainda que as medidas adotadas por Maia são escandalosas.

“Lamento muito a posição do Rodrigo Maia, que resolveu assumir o papel do Executivo”, afirmou em entrevista à CNN Brasil. “Ele tem que me respeitar como chefe do Executivo.”

“Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Resolver o problema ou atacar o presidente da República? O sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas. Ele quer atacar o governo federal, enfiar a faca”, disse Bolsonaro.

O presidente da República reclamou de falta de diálogo da parte de Maia e afirmou que o presidente da Câmara “está conduzindo o país para o caos”.

“Ele sabe que está errada a posição dele”, disse. “Péssima a sua atuação.”

Bolsonaro insinuou outros interesses da parte de Maia, mas não detalhou. “A gente sabe seu tipo de diálogo. Este diálogo não vai ter comigo.”