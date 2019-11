O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, disse na manhã desta terça-feira, 12, não ter sido informado sobre a provável saída do presidente Jair Bolsonaro do partido.

“Tudo que faça qualquer turbulência no sistema partidário é preocupante. Eu acho que o sistema partidário é a base da nossa democracia. São as instituições que estão em funcionamento normal dentro de um Estado de direito”, disse Bivar ao chegar para a cerimônia de promulgação da reforma da Previdência.

Ele ainda mandou um recado a Bolsonaro afirmando que a reforma “está na conta do Congresso Nacional”. Bivar evitou comentar se o partido vai requerer o mandato de deputados que desembarcarem da legenda. “Não posso raciocinar sob hipótese.”