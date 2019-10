A bancada do partido Novo na Câmara dos Deputados rebateu nesta quinta-feira, 31, as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre “um novo AI-5”.

“Ameaças à democracia, venham de onde vierem, devem sim ser combatidas, mas sempre dentro do Estado de Direito e com respeito à própria democracia”, disseram os oito deputados do Novo.

A nota diz que tais declarações “desviam o foco dos reais problemas do Brasil, além de tumultuar, mais uma vez, o ambiente político no momento em que reformas urgentes precisam ser aprovadas democraticamente pelo Congresso Nacional.”