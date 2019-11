Os jornalistas Augusto Nunes e Glenn Greenwald trocaram empurrões nesta quinta, 7, e o jornalista brasileiro atingiu o rosto do americano durante discussão ao vivo no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. O programa era exibido em vídeo no canal da emissora no Youtube e foi interrompido pelo apresentador Emílio Surita após a briga.

“Você é um covarde. Covarde”, disse Glenn, repetidamente. “Eu te mostro quem tem coragem!”, respondeu Augusto Nunes antes de agredir o jornalista. O americano foi contido e tentou dar um soco em Augusto, mas não conseguiu. Após pouco mais de 10 minutos, o programa voltou a ser exibido apenas com Glenn no estúdio.

Atenção, jornalista Augusto Nunes acabar de agredir @ggreenwald ao vivo no programa pânico na radio. pic.twitter.com/FfdtySKJo1 — Proposições que vão mudar sua vida (@proposicoes) November 7, 2019

Antes da briga, Glenn falava sobre um comentário de Augusto Nunes feito em setembro a respeito de seus filhos com o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ), com quem é casado. “O Glenn passa o dia tendo chiliques no Twitter ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas (em referência a mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil envolvendo a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e o ex-juiz federal Sérgio Moro. Esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita. Quem é que cuida das crianças? Isso aí o juizado deveria investigar”, tinha afirmado Nunes no programa Pingos Nos Is em setembro.

“Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se vamos perder nossos filhos, que eles deveriam voltar para o abrigo, acusando que estamos abandonando, negligenciando os filhos. A coisa mais nojenta que vi na minha vida”, disse o jornalista do The Intercept Brasil nesta quinta.

“Essa é a prova que o Brasil criou o faroeste à brasileira”, respondeu Augusto Nunes. “Ele ainda não sabe identificar ironias, um ataque bem humorado. Eu o convido a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília enquanto ele trabalha com material roubado. Aí se pergunta: quem cuida dos filhos? Era isso.”

“Tem uma diferença monumental entre pessoas criticando você e falando lixo de seus filhos”, disse Glenn ao voltar ao estúdio, depois da briga. O apresentador lamentou a situação e pediu desculpas ao vivo ao americano. “Eu culpo a pessoa que fez isso. Eu aceito as desculpas da Jovem Pan e vamos lá”.