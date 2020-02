A atriz Carolina Ferraz pediu a Regina Duarte, nova secretária de Cultura, que removesse sua foto de uma postagem no Instagram na qual ela citava alguns colegas que a apoiaram para ocupar o cargo. Regina apagou a publicação, feita nesta sexta-feira, e a substituiu por outra, com a atriz Carla Daniel no lugar de Carolina. Mas Carla também reclamou

Um áudio de WhatsApp foi enviado por Carolina a Regina. “Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro. Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse a sua equipe pra que retirassem a minha foto”, diz Carolina.

Regina republicou a imagem com Carla Daniel, filha do diretor Daniel Filho. Na postagem, Carla diz que não apoia o governo. “Regina vamos deixar claro uma coisa com todo carinho. Apoiei a sua coragem e seu amor a cultura. Não compactuo com esse governo e nem o anterior. Torço pela sua gestão. Abs! Carla Daniel”.

Depois de republicar a imagem sem a foto de Carolina, Regina fez outra postagem no Instagram, com uma mensagem do perfil verificado de Carolina dizendo “Torcendo por você!”. Regina disse o esperado “sim” para o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 29, e aceitou assumir a Secretaria Especial da Cultura.