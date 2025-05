Após deixar o PT, Requião Filho vai para o PDT do Paraná

Na última sexta-feira (9), por meio de um comunicado em seu site oficial, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Paraná informou que o deputado estadual Requião Filho (sem partido) aceitou o convite para filiar-se à sigla. O parlamentar deixou o Partido dos Trabalhadores (PT) no mês passado após autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

“É uma honra contar com um quadro combativo, que sempre, historicamente, em seus mandatos, tem se colocado na luta pela educação, ao lado dos servidores públicos, com uma visão de Paraná com empresas estaduais fortes que trabalhem para o benefício do nosso estado”, disse o presidente estadual do PDT, deputado Goura.

Requião Filho comunicou a sua decisão ao partido na quinta-feira (8). O parlamentar foi recebido em uma reunião ampliada na Executiva Estadual do PDT que contou com a participação de representantes de todas as regiões do estado.

“Queremos construir um projeto de Paraná. O nosso estado precisa de uma política que cuide das pessoas, que se preocupe com planejamento de médio e longo prazo. Precisamos devolver a política para o local de onde ela nunca deveria ter saído: das mãos e do interesse popular”, afirmou Requião Filho sobre as expectativas com o novo partido.

Segundo o PDT, será organizado “um grande ato de filiação” para celebrar a chegada do deputado.

Requião Filho brigou na Justiça pelo direito de sair do PT sem perder o mandato

Pré-candidato ao governo do Paraná, Requião Filho buscou na Justiça o direito de deixar o PT sem perder o mandato. O parlamentar recebeu autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para se desfiliar do PT no mês passado.

A liberação judicial foi fundamentada em uma carta de anuência assinada pelas direções municipal, estadual e nacional do partido, o que configurou “justa causa” para a saída. Após a saída do PT, Requião Filho foi convidado pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, para integrar o partido no Paraná.

