A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) derrubou, nesta terça-feira, 17, o pagamento do bônus natalino a servidores da Casa. A decisão veio um dia após uma liminar da Justiça de São Paulo suspender o bônus que beneficiou cerca de 3.200 funcionários da Alesp.

Na sexta-feira passada, cada servidor havia recebido R$ 3.100 adicionais em relação ao auxílio alimentação do mês de dezembro. No total, o benefício extra gerou uma despesa de mais de R$ 10 milhões. Embora já tenha sido depositado na conta dos servidores, a restituição do valor será realizada na folha de janeiro.

Segundo a assessoria de imprensa da Alesp, a decisão da Mesa Diretora será publica no Diário Oficial na quarta-feira, 18.