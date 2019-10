Assumindo interinamente nesta quarta-feira, 23, a Presidência da República, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que é presidente do Senado Federal, disse no Twitter que tem reforçado sua “responsabilidade com o povo brasileiro”.

Terceiro na fila de sucessão presidencial – antes dele estão o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara -, Alcolumbre exercerá a presidência até sexta-feira, 25, quando Mourão, que viajou hoje ao Peru, retorna ao Brasil.

“É com a mesma humildade, que carrego ao longo de toda a minha vida pública, e compromisso com o Amapá e o Brasil, que assumo o cargo de presidente da República em exercício até a próxima sexta-feira”, escreveu Alcolumbre. Ele afirmou ser “o primeiro filho do Amapá, Estado lá do extremo Norte do Brasil, primeiro judeu e descendente de marroquinos, a assumir a Presidência da República.”

Além da viagem de Mourão ao Peru, também estão fora do País o presidente Jair Bolsonaro (PSL), que está no Japão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que viajou à Europa.