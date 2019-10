O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército e atual assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), teve “melhora considerável” no quadro respiratório, segundo sua assessoria de comunicação.

Ele segue internado desde o dia 6, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, quando foi transferido do Hospital das Forças Armadas (HFA). As visitas estão restritas à família.

O ex-comandante, de 67 anos, sofre de uma doença neuromotora degenerativa.

A transferência foi necessária porque o ex-comandante persiste com dificuldades para respirar e a primeira broncoscopia realizada para tratar atelectasia não surtiu o efeito desejado.