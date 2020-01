Na saída do prédio da Justiça Federal, o advogado do ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB), Flávio Mirza, afirmou nesta terça-feira, 14, que as acusações do delator Sérgio de Castro Oliveira, mais conhecido como ‘Sergião’, não procedem.

“Estamos trabalhando para demonstrar a erronia dessas acusações”, disse. O novo interrogatório de Luiz Fernando Pezão está marcado para o início de fevereiro. De acordo com Mirza, ele demonstrará à Justiça que as alegações são falsas. ‘Sergião’ disse nesta terça-feira que Pezão recebia mesadas de até R$ 150 mil quando era secretário no governo Sérgio Cabral (MDB).