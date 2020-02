O desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, deferiu liminar suspendendo audiências da ação da Lava Jato contra o ex-diretor do Metrô de São Paulo Sérgio Brasil e 13 executivos de construtoras – todos são réus por propinas de R$ 4 milhões. A medida vale até que o STJ decida de quem é a competência do caso, se a Justiça Federal ou a Justiça estadual. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.