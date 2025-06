Parceria com UFPR cria solução que já reaproveitou 11 milhões de documentos no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, e a Unico, rede de validação de identidade, tem chamado atenção por facilitar a vida de quem usa serviços digitais que exigem confirmação de identidade. Desde agosto de 2024, mais de 11 milhões de documentos já foram reaproveitados com uma nova tecnologia desenvolvida por essa união.

A novidade faz parte da plataforma Unico IDCloud One e permite que documentos já validados possam ser reutilizados em novas transações, sem precisar enviá-los novamente. Isso torna o processo de autenticação mais rápido, fácil e com menos chances de erro. O recurso tem ajudado especialmente pessoas idosas ou com dificuldades para lidar com tecnologia, deixando tudo mais simples e fluido.

O que muita gente não sabe é que essa inovação é resultado de uma parceria de três anos com a UFPR. A colaboração começou em 2021, durante a pandemia, quando o uso de máscaras dificultava o reconhecimento facial. Foi aí que a Unico decidiu intensificar seu investimento em pesquisa e desenvolvimento e criou um laboratório exclusivo dentro da universidade.

Com bolsas de estudo e apoio técnico, a equipe da UFPR passou a desenvolver novas formas de validação de identidade, como biometria facial adaptável, prova de vida com interação e leitura automatizada de documentos. Desde então, cinco bolsas de graduação, mestrado e doutorado foram concedidas pela Unico, fortalecendo a inovação no ambiente acadêmico.

Além das pesquisas, a parceria também gerou 15 estudos científicos publicados em revistas e eventos internacionais. Um dos maiores avanços foi o desenvolvimento de uma nova tecnologia que funciona sem depender de placas gráficas caras (as chamadas GPUs) — componentes que costumam tornar o processo mais lento e custoso. Com esse novo algoritmo, a validação se tornou mais rápida, leve e acessível, sem comprometer a segurança.

Segundo a Unico, os resultados têm sido expressivos: em janeiro de 2025, o número de reaproveitamentos bateu recorde com 1,3 milhão de usos no mês, e em março, o reaproveitamento já superava a captura tradicional de documentos.

A parceria continua ativa, com novas frentes de pesquisa em andamento. E os resultados vão além da tecnologia: um dos estudantes da UFPR foi contratado pela Unico por meio do programa Unico Academy, que busca talentos com formação de excelência, pensamento inovador e perfil de liderança.

“A UFPR contribuiu com conhecimento e pesquisa, enquanto a Unico levou isso ao mercado, impactando milhões de pessoas com uma tecnologia acessível e eficiente”, afirma Roger Granada, engenheiro de software sênior da Unico.