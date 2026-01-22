Voo direto de Curitiba para Lisboa começa a operar em julho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de bacalhau e pastel de nata vai ficar mais próximo dos paranaenses. A partir de 2 de julho de 2026, Curitiba e Lisboa estarão conectadas por uma linha aérea direta, operada pela TAP Air Portugal. A rota, que já tem passagens disponíveis no site da companhia, contará com três frequências semanais partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena rumo à capital portuguesa.

Esta será a primeira ligação aérea regular entre o Paraná e o continente europeu, um marco histórico para o estado. A conexão promete não apenas facilitar o deslocamento de turistas e executivos, mas também ampliar a visibilidade paranaense no mercado europeu.

Quem já está planejando a mala vai encontrar bilhetes a partir de R$ 2,5 mil, com a vantagem de economizar cerca de três horas de viagem em comparação com voos que fazem escala em Guarulhos, São Paulo. Além da economia de tempo, os passageiros também sentirão alívio no bolso com tarifas mais acessíveis.

As aeronaves que farão o trajeto são do modelo Airbus A330-200, com capacidade para 269 passageiros. Na ida, o voo será direto de Lisboa para Curitiba. Já na volta, haverá uma parada técnica no Rio de Janeiro antes de seguir para Portugal. As decolagens do Afonso Pena estão programadas para terças, quintas e domingos.

Para garantir o sucesso da nova rota e fortalecer a promoção do Paraná como destino turístico internacional, foi estabelecido um protocolo de cooperação entre o governo estadual, o aeroporto e a companhia aérea portuguesa. A estratégia inclui a participação do estado em feiras e eventos do setor turístico na Europa, além de campanhas de comunicação.

O turismo internacional no Paraná já vem batendo recordes. Em 2025, o estado recebeu 1.064.416 visitantes estrangeiros, superando em 5,4% o melhor resultado anterior, registrado em 2019. Com esses números, o Paraná se consolidou como o quarto principal portão de entrada de turistas internacionais no Brasil, representando 11,46% do total de visitantes estrangeiros no país.

Em paralelo à nova rota, investimentos em infraestrutura aeroportuária seguem avançando. A construção da terceira pista do Aeroporto Afonso Pena tem previsão de conclusão até o final de 2026, o que ampliará a capacidade operacional do terminal e abrirá portas para novas conexões internacionais.