A Volkswagen terá carro por assinatura no Paraná. De acordo com a coluna Paraná S/A, da Gazeta do Povo, o novo modelo de negócio da montadora alemã no estado deve chegar no primeiro trimestre de 2021. A versão paranaense do VW Sign&Drive deve ser semelhante à disponibilizada em São Paulo nesta semana.

O serviço é uma espécie de locação dos modelos T-Cross (um dos mais populares no Brasil) e Tiguan Comfortline pelos prazos de um ou dois anos. No valor cobrado estão a documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e uma franquia de 1.800 km para rodar por mês. Ao cliente cabe apenas os gastos com combustível.

Os valores cobrados de carro por assinatura da Volkswagen em São Paulo, e que devem ser os mesmos por aqui, são R$ 1.899/mês para quem escolher o T-Cross (contratação de um ano) e R$ 3.659/mês para o Tiguan (contratação de dois anos).

