Vocalista de nova formação do Charlie Brown Jr. é natural do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Rafael Carleto, vocalista da nova formação do Charlie Brown Jr., é natural de Apucarana, no Norte do Paraná. Aos 36 anos, ele passa a integrar o projeto comandado por Marcão Britto e Thiago Castanho, guitarristas da formação original da banda.

Intérprete da voz de Chorão, Rafael faz covers do grupo desde 2010. O primeiro contato com a banda, no entanto, é ainda mais antigo. Em 2002, ele ganhou do cunhado um DVD de um show do Charlie Brown Jr. em São Paulo. Três anos depois, durante a Expo Londrina, em 2005, conheceu Chorão pessoalmente.

“Foi um dia sensacional na minha vida. Eu lembro que estava com uma camiseta do Charlie Brown, com uma foto do Chorão de 1998. Ele pegou na camiseta e disse: ‘Pô, eu estava mais novo aqui’, assinou e fez uma brincadeira. Ele estava numa vibe muito boa naquele dia, então foi um momento bem legal”, contou em entrevista ao g1.

Em 2009, a banda de Rafael, a Viva F3, passou a investir em detalhes para se consolidar como cover oficial. Os integrantes adotavam figurinos semelhantes aos da banda original, com roupas, bonés e até tatuagens falsas.

O grupo se apresentava em diversas cidades do Paraná. Após as mortes de Chorão e do baixista Champignon, em 2013, a procura pelos shows aumentou. Segundo Carleto, a Viva F3 chegou a realizar cerca de 80 apresentações por ano, incluindo shows no Paraguai.

Convite para o projeto

Carleto conheceu Marcão Britto em 2014, um ano após a morte de Chorão. Na época, o guitarrista desenvolvia um projeto com bandas locais, o que possibilitou um show conjunto no Rio de Janeiro. A parceria seguiu e eles realizaram mais de 20 apresentações juntos.

Com a pausa causada pela pandemia da covid-19, os shows foram interrompidos temporariamente. Após a retomada das atividades, Marcão e Thiago se reuniram para celebrar os 30 anos da banda. Em setembro de 2024, Rafael foi convidado para integrar a formação em apresentações especiais.

Após ensaios e shows em cidades da região, o paranaense foi oficializado como vocalista do projeto. Uma das apresentações mais recentes ocorreu no festival Best of Blues and Rock, realizado em junho de 2025, em São Paulo.

O novo projeto prevê uma turnê com versões acústicas dos principais sucessos do grupo. Além de Marcão e Thiago, a banda conta com dois ex-integrantes do Charlie Brown Jr., os bateristas André Ruas e Bruno Graveto, além do baixista Denys Rodrigues, que ocupa o posto anteriormente de Heitor Gomes.

A estreia da nova turnê está marcada para 30 de maio, em São Paulo. Ainda não há confirmação de apresentações no Paraná.