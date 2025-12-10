Vistoria final da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu ocorre nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) realizará a vistoria final da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu nesta quinta-feira (11). A inspeção marca o encerramento do contrato com o consórcio executor da obra, uma obrigação legal do Estado após a conclusão dos trabalhos.

A Perimetral Leste é uma nova rodovia de 14,7 quilômetros que liga a BR-277 à nova ponte entre Brasil e Paraguai. O projeto visa desafogar o trânsito na região, especialmente na Ponte da Amizade, retirando o fluxo pesado do centro da cidade.

A obra é resultado de uma parceria entre governos e entidades. O investimento total ultrapassou R$ 238 milhões, sendo R$ 87 milhões provenientes do governo estadual e o restante da gestão anterior de Itaipu Binacional.

Além da pavimentação, o projeto incluiu a construção de duas aduanas para uso da Receita Federal e forças de segurança, bem como seis novos viadutos. Embora a vistoria marque o fim das obras, a liberação do tráfego na via é de responsabilidade da União.