Vídeo: Homem invade loja e agride duas mulheres muçulmanas em shopping no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso após agredir duas mulheres muçulmanas dentro de um shopping em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O caso, flagrado em vídeo que você pode assistir logo abaixo, ocorreu na quinta-feira (12/2).

As imagens mostram o suspeito entrando na loja já exaltado. Duas mulheres que estavam sentadas em bancos da loja passam a ser alvo de agressões verbais. Em seguida, o homem pega um produto e atinge uma das vítimas, iniciando também agressões físicas.

A segunda mulher tenta intervir para proteger a vítima, mas também acaba sendo agredida. A confusão aumenta e outras pessoas que estavam no local tentam conter o agressor, que deixa a loja pouco depois. Assista ao vídeo:

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, durante a ação o homem tentou arrancar o hijab — véu islâmico utilizado como expressão de fé religiosa — das duas mulheres. As vítimas são estrangeiras, uma de nacionalidade libanesa e outra síria, e integram a comunidade árabe do município.

Agressor foi preso logo em seguida

A polícia foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante ainda no local. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da 6ª Subdivisão Policial e autuado pelos crimes de lesão corporal e racismo. Posteriormente, foi levado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Prefeitura de Foz repudia ação criminosa em shopping

Em nota oficial, a Prefeitura de Foz do Iguaçu manifestou repúdio à agressão sofrida pelas mulheres, reforçando que não compactua com qualquer forma de intolerância, discriminação ou violência. A administração ressaltou que a cidade é reconhecida por sua diversidade cultural e religiosa, sendo a convivência harmoniosa um pilar fundamental da identidade iguaçuense e um exemplo de respeito e pluralidade.

O município reafirmou seu compromisso com a dignidade humana e a liberdade religiosa, defendendo que casos dessa natureza sejam apurados com rigor pelas autoridades competentes para a devida aplicação da lei. A gestão reiterou que seguirá trabalhando em políticas públicas de inclusão e promoção de uma cultura de paz, visando garantir que Foz do Iguaçu permaneça uma cidade justa, segura e acolhedora para todos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉