Vias marginais da BR-277 têm alteração de tráfego em Foz do Iguaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) implementa mudanças no sentido de tráfego das vias marginais da BR-277, próximas ao novo viaduto da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, a partir desta terça-feira (16). A medida visa garantir maior segurança e fluidez no trânsito local.

No sentido Foz do Iguaçu – Cascavel, a Rua Sérgio Gaspareto terá sentido único em direção a Cascavel, entre a Rua Mercúrio e a Rua Maria Ingnez Maran. Já no sentido oposto, a Avenida Olímpio Rafagnin terá sentido único rumo a Foz do Iguaçu, do posto Gasparin até a Rua Irio Manganeli.

Com as alterações, os retornos próximos ao novo viaduto serão interditados. Motoristas que precisarem mudar de sentido nas marginais deverão utilizar o viaduto de acesso à perimetral ou o viaduto próximo ao posto Gasparin. O DER/PR recomenda atenção à nova sinalização e cautela aos condutores durante o período de adaptação.

As mudanças foram aprovadas em conjunto pelo DER/PR, DNIT, FozTrans e EPR Iguaçu, visando otimizar o fluxo de veículos na região após a recente entrega das obras da Perimetral Leste. Esta nova via tem como objetivo reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da cidade, melhorando a mobilidade urbana de Foz do Iguaçu.