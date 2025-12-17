Viagem segura no recesso: cuidados protegem vidas e evitam lotação hospitalar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a proximidade das festas de fim de ano e férias, a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) reforça a importância do planejamento para viagens mais seguras. O aumento do fluxo de veículos nas rodovias eleva o risco de acidentes graves, tornando essencial a adoção de comportamentos preventivos.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que, no período de Natal e Ano Novo de 2024 (20 de dezembro a 1º de janeiro), ocorreram 262 acidentes nas rodovias federais do Paraná, resultando em 264 feridos e 23 mortes. No primeiro semestre de 2025, foram registrados 3.636 sinistros, com 4.017 feridos e 302 óbitos nas estradas federais do estado.

Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de atendimentos por trauma. De janeiro a outubro de 2025, o Paraná registrou mais de 22 mil procedimentos relativos a traumas, com custo superior a R$ 39,5 milhões, representando uma média mensal de 2.226 procedimentos.

Dicas para uma viagem segura

Para prevenir acidentes, a Secretaria recomenda: manter foco total na estrada, evitando distrações com celulares ou GPS; não ingerir álcool antes de dirigir; dormir adequadamente antes da viagem; fazer pausas a cada duas ou três horas para hidratação e descanso.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destaca: “A prevenção no trânsito é uma forma de cuidado com a saúde e com a vida. Cada escolha responsável evita perdas irreparáveis e contribui para que o sistema de saúde preserve sua capacidade de resposta às diferentes necessidades da população.”

Essas medidas não apenas protegem os viajantes e suas famílias, mas também ajudam a evitar a sobrecarga dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente durante o período de férias.