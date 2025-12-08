Viagem com crianças: documentos necessários para evitar transtornos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O período de férias e folgas de fim de ano requer atenção especial para viagens envolvendo crianças e adolescentes. O Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do Estado, reforça o alerta da Polícia Federal sobre a documentação necessária para evitar problemas em passeios familiares, tanto para turistas no Paraná quanto para paranaenses viajando a outros destinos.

As regras variam conforme o tipo de viagem: nacional ou internacional; se a criança ou adolescente está com ambos os responsáveis, apenas um deles, ou viajando com terceiros. Para jovens acompanhados dos dois responsáveis legais, não há necessidade de autorização adicional para viagens domésticas ou internacionais. Quando acompanhados de apenas um responsável legal, a autorização do outro é exigida somente para viagens internacionais.

Crianças e adolescentes viajando sozinhos, com parentes ou acompanhados de terceiros sem vínculo legal, precisam de autorização por escrito com firma reconhecida, seja para viagens nacionais ou internacionais. A Polícia Federal disponibiliza modelos de autorização em seu site oficial.

Documentação para hospedagem

O Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação do Paraná (SEHA) alerta sobre a importância da documentação correta para hospedagem. São aceitos documentos originais ou cópias autenticadas de RG, Carteira Nacional de Identidade (CIN) ou passaporte. Para recém-nascidos, a certidão de nascimento original ou autenticada é válida.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG desde 2023, tem validade de cinco anos para crianças e dez anos para adultos. Hotéis podem recusar documentos expirados ou muito antigos. Para menores de 16 anos desacompanhados, é necessária autorização escrita e autenticada para estadias.

Essas medidas visam garantir a segurança de crianças e adolescentes, prevenindo possíveis crimes. Turistas que planejam estadias prolongadas no Paraná devem considerar levar cópias autenticadas de outros registros, como Certidão de Casamento ou de Nascimento, para eventuais emergências.