Vestibular Unioeste 2026 reúne mais de 10 mil candidatos em nove cidades

- Atualizado: 08/12/25 10h07
O Vestibular Unioeste 2026 foi realizado neste domingo (7) em oito cidades do Paraná e em Campo Grande (MS), mobilizando 10.009 candidatos. As provas ocorreram nos períodos da manhã e da tarde, com uma abstenção de 28%. Os participantes concorrem a vagas distribuídas em 67 cursos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

O exame aconteceu nos campi da Unioeste em Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão, além de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado até às 17h desta segunda-feira (8) no site www.unioeste.br/vestibular, seguido pela abertura do sistema para interposição de recursos.

Paulo Renan Effgen, coordenador do vestibular, informou que a prova transcorreu dentro da normalidade. Os locais de prova registraram movimento intenso, reunindo famílias e candidatos de diversas idades, incluindo estudantes que participaram pela primeira vez do processo seletivo da universidade.

O resultado final do Vestibular Unioeste 2026 será publicado até o dia 16 de janeiro de 2026. A etapa de matrícula seguirá um cronograma específico, que estará disponível no site oficial da instituição.

