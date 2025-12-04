Vestibular Unioeste 2026 acontece domingo com recorde de inscrições

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Vestibular Unioeste 2026 será realizado neste domingo (7) com mais de 15 mil candidatos inscritos para 67 cursos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. As provas serão aplicadas em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande (MS).

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova nos dois períodos (manhã e tarde). A ausência em um deles resulta em eliminação automática. Pela manhã, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h. À tarde, a abertura é às 13h30 e o fechamento às 14h, seguindo o horário de Brasília.

É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação original com foto. Aplicativos oficiais que contenham o documento são aceitos, desde que não sejam imagens salvas anteriormente. Documentos rasurados, ilegíveis ou que dificultem o reconhecimento do candidato não serão aceitos.

Para a realização da prova, é necessário usar caneta esferográfica de tinta preta ou azul escura com corpo transparente. Celulares e dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados. É permitido levar bebidas não alcoólicas em recipientes transparentes e sem rótulos, além de alimentos sem embalagem e sem cheiro ou ruído forte.

Itens proibidos incluem realizar a prova em local não designado, usar lapiseira, portar itens não autorizados e manter celulares ligados, mesmo em modo avião. Informações adicionais estão disponíveis no site oficial da Unioeste.